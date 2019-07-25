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Мурманская область. Арктика25.07.19 13:20

Сотрудник УМВД России по Мурманской области Антон Кутуев стал одним из победителей заплыва, посвященного Дню Военно-морского флота России

Заплыв на открытой воде проходил в Полярнозоринском районе на озере Пинозеро. Областные соревнования организаторы приурочили к празднованию Дня Военно-морского флота России.

На водные дистанции в 1 и 2 километра вышли 17 пловцов, пятеро из которых представляли город Мурманск. Среди соревнующихся плыл и заместитель начальника отдела Управления организации дознания УМВД России по Мурманской области подполковник полиции Антон Кутуев.

Стоит отметить, что полицейский - спортсмен опытный. С 2012 года занимается зимним плаванием и плаванием на открытой воде. Для достижения результатов круглогодично тренируется в открытых водоемах по несколько раз в неделю. Он уже неоднократно побеждал соперников, становясь одним из лучших. Так, на территории Республики Карелии в 2015 году он занял первое место в заплыве на озере Контокки на дистанции 1,5 тысячи метров. Также в 2015-м вошёл в десятку лидеров среди мужчин, переплыв Кольский залив на дистанции 1,2 тысячи метров за 27 минут. Температура воды при этом составляла +8, а воздуха +10 градусов.

В 2019 году Антон Кутуев уже успел принять участие в международном турнире. Пятый этап Кубка мира по зимнему плаванию, который также является открытым Чемпионатом России по данному виду спорта, проходил в Республике Карелии, городе Петрозаводске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, соревнования собрали почти 300 участников из Германии, Латвии, Эстонии, Беларуси, Финляндии, США, Чили, Монголии и России. Температура воды составляла всего 0,7 градусов Цельсия. Антон плыл 5 различных дистанций от 25 до 200 метров. На двухсотметровой дистанции, двигаясь вольным стилем,  сотрудник УМВД России по Мурманской области занял третье место.

И вновь бронза. На двухкилометровый заплыв спортсмен потратил 40 минут. Полицейский вошел в число призеров, завоевав третье место.

 

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