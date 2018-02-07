Сотрудник Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области не выдержал искушение деньгами

Следствием установлено, что в вечернее время в январе 2017 года ранее не судимые жители города Североморска, 1984 и 1958 годов рождения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью незаконного получения разрешений на 13 иностранных граждан на временное проживание в Российской Федерации за пределами выделенной квоты, передали в качестве взятки сотруднику Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области денежные средства в сумме 195 тысяч рублей.

В ходе производства оперативно-разыскных мероприятий обвиняемые задержаны силами сотрудников собственной безопасности областного управления МВД России после передачи денежных средств должностному лицу, а переданные денежные средства были изъяты в ходе проведения следственных действий.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК проделан значительный объём следственных действий, в том числе допрошено более 30 иностранных граждан, проанализирован большой объём результатов оперативно-разыскной деятельности. Один из обвиняемых активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объёме признал инкриминируемое ему преступление.

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Мурманской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Мурманска для рассмотрения по существу.