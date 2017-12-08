Сотрудника органов внутренних дел – любителя рыбки и его знакомого обвиняют в совершении экологического преступления

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел Мурманской области и его знакомого 36-летнего жителя Апатитов. Они обвиняются в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ - незаконной добычи (вылове) водных биологических ресурсов РФ, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору.

В ходе следствия установлено, что один из обвиняемых, являющийся на момент совершения преступления действующим сотрудником органов внутренних дел Мурманской области, в составе группы лиц по предварительному сговору со своим знакомым в сентябре 2017 года, используя сети и лодку с мотором, незаконно добыли (выловили) в местах нереста и на миграционных путях к ним озера Умбозеро в Кировском районе Мурманской области 46 экземпляров рыбы сиг общей массой 28,34 кг, из которых извлекли икру общим весом 2,58 кг, причинив рыбным запасам Российской Федерации материальный ущерб на общую сумму более 21 тысячи рублей.

Прокурором Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры Мурманской области дана оценка достаточности собранных доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.

Преступление выявлено при участии сотрудников полиции города Кировска Мурманской области в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы.