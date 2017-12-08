Ёлки Мурманска ждут гостей в субботуВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.12.17 15:03

Сотрудника органов внутренних дел – любителя рыбки и его знакомого обвиняют в совершении экологического преступления

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел Мурманской области и его знакомого 36-летнего жителя Апатитов. Они обвиняются в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ  - незаконной добычи (вылове) водных биологических ресурсов РФ, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору.

В ходе следствия установлено, что один из обвиняемых, являющийся на момент совершения преступления действующим сотрудником органов внутренних дел Мурманской области, в составе группы лиц по предварительному сговору со своим знакомым в сентябре 2017 года, используя сети и лодку с мотором, незаконно добыли (выловили) в местах нереста и на миграционных путях к ним озера Умбозеро в Кировском районе Мурманской области 46 экземпляров рыбы сиг общей массой 28,34 кг, из которых извлекли икру общим весом 2,58 кг, причинив рыбным запасам Российской Федерации материальный ущерб на общую сумму более 21 тысячи рублей.

Прокурором Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры Мурманской области дана оценка достаточности собранных доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.

Преступление выявлено при участии сотрудников полиции города Кировска Мурманской области в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 167 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Любопытный
06.12.17 16:53
Прав мужик, наверное... На фоне ликвидации всяких лишних и ненужных ВУЗов создание МАГУ - полная чушь. Ну, какой это университет? Что за преподавательский состав? Очередной Пункт выдачи липовых никому
Комментарий к новости:Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
Любопытный
06.12.17 16:47
Не исследовательский институт, а какая-то криминальная структура... То директора под суд отдают, то какие-то бешеные деньги отмывают через хлам-пароходы...
Комментарий к новости:Тень «Михаила Порошенко» нависла над судном «ПИНРО-1»
Лидия
03.12.17 03:05
Думать о дочери надо было когда миллионы складывала в карманы. А то и рассчитывала на то, что дадут отсрочку, как матери несовершеннолетнего ребенка. А теперь сляпали слезливый репортаж. Ах, какая она
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:45«Международные новости». Информационная программа16:15«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:10«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиПришла зима, цены на овощи пошли в рост-PRO ВалютуКурс доллара вырос снизился на 1 копейку, евро – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада – среди первых инфраструктурных компаний, заключивших соглашение со Стратегическим партнерством «Северо-Запад»-PRO ЖКХЖителей Североморска «поздравили» с наступающим Новым годом квитанциями с перерасчётом за тепло-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика