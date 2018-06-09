Сотрудникам исправительной колонии не понравились чайные пакетики

Сотрудники исправительной колонии строгого режима № 18 при досмотре передачи, поступившей для осуждённого от жительницы Мурманска, обратили внимание на чайные пакетики. Более тщательное изучение подозрительных предметов показало, что внутри девяти из них находятся бумажные свёртки с неустановленным веществом.

К досмотру была привлечена наркоразыскная собака, которая своим поведением дала основание полагать, что в обнаруженных свёртках могут находиться наркотики.

По данному факту в учреждение была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Вещество передано на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. В настоящее время проводится проверка.

Всего с начала года сотрудниками учреждений УФСИН России по Мурманской области предотвращена доставка в исправительные учреждения региона 1326,71 г наркотических и психотропных веществ.

Напоминаем, что за передачу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов статьёй 228 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Наказуема не только оконченная передача, но и попытка передачи запрещенных предметов, изделий и веществ.