Сотрудникам колонии строгого режима № 18 пос. Мурмаши приходится бороться с попытками «телефонизации» спецучреждения

В мурмашинской колонии обнаружен запрещённый предмет у гражданки, прибывшей на свидание к осужденному. При досмотре личных вещей северянки, прибывшей на длительное свидание к осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима № 18 пос. Мурмаши, был обнаружен запрещённый предмет. В кошельке женщины была спрятана сим-карта одного из операторов сотовой связи.

Длительное свидание с осужденным было отменено, в отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Всего с начала года при попытках доставки на территории учреждений УИС Мурманской области было изъято 116 единиц средств мобильной связи. За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов в отношении граждан составлено 5 протоколов об административном правонарушении. В отношении одного человека судом уже вынесено решение о привлечении к административной ответственности.