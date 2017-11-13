Сотрудникам пекарни «Белая Вежа» заработная плата начислялась в размере ниже минимального размера оплаты труда

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проведена проверка исполнения законодательства в сфере оплаты труда, в ходе которой выявлены нарушения в ООО «Пекарня «Белая Вежа».

В ходе проверки установлено, что в текущем году на протяжении нескольких месяцев одному из работников предприятия заработная плата начислялась и выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Мурманской области (14281 рублей).

В связи с выявленными нарушениями 1 ноября прокуратурой округа в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством).

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере оплаты труда.