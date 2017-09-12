Сотрудниками полиции в Мурманске из незаконного оборота изъято более 50 литров алкоголя

В рамках взаимодействия с Управлением по лицензированию Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области полицейскими была получена информация о реализации алкогольной продукции без лицензии в одном из заведений общественного питания на территории Ленинского округа Мурманска. Совместно с бойцами ОМОН Росгвардии сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области проверили данное заведение.

В ходе проверки стражи правопорядка установили, что в обороте находится алкогольная продукция без каких-либо документов, с признаками фальсификации, также был установлен факт реализации алкоголя без лицензии. Кроме того, полицейскими была выявлена продукция, не маркированная в установленном законом порядке. Всего полицейскими было изъято более 50 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в данной торговой точке, возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение требований к обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По решению суда вся изъятая алкогольная продукция может быть уничтожена, владельцам грозит штраф от 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.