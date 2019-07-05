Сотрудниками полиции в Мурманске изъята денежная купюра достоинством 100 долларов США с признаками подделки

В отдел полиции Мурманска обратился представитель одного из банков. Его сотрудник рассказал, что при пересчёте денежных средств, поступивших посредством инкассаторской службы, была обнаружена купюра достоинством 100 долларов США, вызвавшая сомнение в своей подлинности.

Изъятая купюра была направлена в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование.

Полицейскими установлено, что купюра достоинством 100 долларов изготовлена не в бюро гравирования и печати Министерства финансов США.

По факту оборота поддельной банкноты в настоящее время проводится проверка.