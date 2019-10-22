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Мурманская область. Арктика22.10.19 13:26

Сотрудниками полиции в Мурманске изъяты денежные купюры с признаками подделки

Сотрудниками полиции в Мурманске изъяты денежные купюры с признаками подделки. Так, в отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску обратился представитель транспортной организации. Ее сотрудник рассказал, что при пересчете денежных средств, поступивших из филиала предприятия, была обнаружена купюра достоинством 2 тысячи рублей 2018 года выпуска, вызвавшая сомнение в своей подлинности.

Изъятая купюра была направлена в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование. Экспертиза подтвердила, что купюра изготовлена не специализированным предприятием «Гознак», а выполнена при помощи электрофотографии

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, кроме того, в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску с аналогичным заявлением обратился представитель одного из банков. По его словам, при пересчете денежных средств, поступивших посредством инкассаторской службы, была обнаружена купюра номиналом 5 тысяч рублей 1997 года выпуска с признаками подделки. Денежные пакеты поступили из компаний областного центра.

Изъятая банкнота также была направлена в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области, исследование показала, что купюра не соответствует по способу изготовления, печати, наличию и видам средств защиты денежным билетам, изготавливаемым предприятием «Гознак».

По двум фактам оборота поддельных банкнот в настоящее время проводятся проверки. УМВД России по Мурманской области настоятельно рекомендует гражданам, чтобы не стать обладателем фальшивой денежной купюры, быть бдительнее, обращать внимание на соответствующие реквизиты.

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