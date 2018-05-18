Сотрудниками прокуратуры Мурманской области проведена правовая викторина со студентами

Cотрудниками прокуратуры Мурманской области в рамках форума «Молодежь Арктики против коррупции» со студентами колледжа экономики права и информационных технологий ЧОУ ВО «Мурманская академия экономики и управления» и Мурманского арктического государственного университета проведена правовая викторина «О знании законодательства о противодействии коррупции».