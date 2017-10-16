Мурманская область. Арктика16.10.17 15:45
Сотрудники апатитского СИЗО завоевали «серебро» спартакиады по плаванию
В городе Апатиты в рамках проведения городской комплексной спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений - 2017 прошли соревнования по плаванию, в которых приняла участие команда СИЗО-2 из семи человек во главе с начальником учреждения Алексеем Коробкой.
Начальник СИЗО-2 и на плавательной дорожке подтвердил свой лидерский статус, сумев в упорнейшей борьбе выиграть «серебро» в своей возрастной категории. Его медальный почин поддержала и младший инспектор дежурной смены СИЗО-2 Марина Ваулина, также занявшая второе место среди женщин.
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