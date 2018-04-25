Сотрудники апатитского следственного изолятора выиграли бронзовые медали областного зимнего фестиваля ГТО

Сотрудники следственного изолятора №2 Сергей Рябов и Александра Дёмина в составе сборной города Апатиты приняли участие в Областном зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» (ВФСК ГТО) среди всех слоёв населения, прошедшем в мурманском легкоатлетическом манеже и на трассах Долины Уюта.

В первый день фестиваля участникам предстояло соревноваться по ряду дисциплин комплекса ГТО - бег 60 метров, подъём туловища из положения лёжа (упражнение на пресс), наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, бег на длинные дистанции (2, 3 км).

Во второй день многоборцам предстояло пробежать лыжную дистанцию: мужчины - 5 км, женщины - 3 км.

В результате двухдневной борьбы команда города Апатиты заняла 1-е место в IХ-ХI ступенях и 3-е место в VI-VIII ступенях. В своих возрастных категориях Сергей Рябов и Александра Дёмина награждены грамотами и бронзовыми медалями.