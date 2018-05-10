Сотрудники «Атомфлота» поучаствовали в спартакиаде трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна»

5 мая в Мурманске в легкоатлетическом манеже состоялась спартакиада трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна». В спортивном состязании приняли участие сотрудники ФГУП «Атомфлот», Мурманского торгового порта, Кольской ГМК и Мурманской областной думы.

Соревнования включали в себя нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) VI-VIII ступени. Участники боролись за лучший результат в беге на 60 метров, выполняли наклон вперед с гимнастической скамьи, прыгали в длину с места, поднимали туловище из положения лежа на спине, подтягивались и отжимались.

Представители команды «U-92» (ФГУП «Атомфлот») показали достойный результат. По итогам соревнований победу среди мужчин в возрасте от 18 до 29 лет (VI ступень) одержал Игорь Петлицкий, в категории 30-39 лет (VII ступень) победил Павел Зуйков, 2 место занял Алексей Щетина. «Бронзу» среди участниц VII ступени заняла Елена Березкина.

- Я довольна результатом нашей команды, - говорит член Совета молодежи ФГУП «Атомфлот» по направлению «Развитие спортивного движения» Елена Березкина. - Было здорово, ребята проявили волю к победе и командный дух. Надеюсь, такие мероприятия станут для нас традиционными, и в будущем году к сдаче норм ГТО присоединятся еще больше коллег и инициативной молодежи.

По итогам командного зачета 1 место в спартакиаде заняла команда Мурманского торгового порта (2894 балла), 2 место - Кольская ГМК (2203 балла), 3 место - Мурманская областная Дума (2033 балла). Команда ФГУП «Атомфлот» набрала 1582 балла.

В награду участники и победители спартакиады получили сувениры и памятные дипломы от организаторов соревнования. Члены команды "Атомфлота" отмечены благодарностями руководства предприятия.