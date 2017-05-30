Сотрудники «Айсберга» УФСИН России по Мурманской области успешно выступили в турнире по тактической стрельбе

В Мурманске во второй раз прошёл ежегодный турнир по тактической стрельбе, посвящённый памяти сотрудника СОБР Управления Росгвардии по Мурманской области, подполковника милиции А.В. Кольцова, геройски погибшего при выполнении служебно-боевой задачи на Северном Кавказе.

Всего бороться за лавры победителя турнира заявилось около 20 команд по 2 стрелка в каждой, представляющих силы спецназа различных силовых структур региона. Среди них было и 3 команды, составленные из сотрудников отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области.

По правилам состязаний допускалось использование всех видов автоматического оружия, имеющих возможность ведения одиночного огня, и пистолетов. Особенностью данного турнира является также применение стрелками во время одного из испытаний бесшумного оружия. Соревнования проходили в два этапа, в которые входили упражнения по стрельбе разного уровня сложности.

В первый день участниками выполнялись стрелковые и специальные упражнения на дальности от 3 до 300 м, такие как «Первая помощь», «Снайпер», «Побег». На следующий лучшие стрелки спецподразделений померялись силами в упражнениях «Штурм», «Кроссфит» и «Дуэль».

В итоге напряжённой увлекательной борьбы дружины УФСИН сумели занять 2, 3 и 4 места в командном зачёте. Победители и призёры награждены памятными знаками.