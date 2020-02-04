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Мурманская область. Арктика04.02.20 12:45

Сотрудники библиотек из Мурманской области в числе победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Библиотечное пространство: современность и традиции»

Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Библиотечное пространство: современность и традиции». Среди победителей – сотрудники библиотек из Мурманской области. Конкурс проводился с 12 декабря 2019 г. по 28 января 2020 г. по инициативе Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр» и научно-методического журнала «Наука и образование: новое время».

В 24 номинациях конкурса приняли участие работники библиотек из 22 регионов Российской Федерации. Победителями стали авторы 49 работ. В их числе и представители библиотек ЗАТО Александровск.

В номинации «Экологическое просвещение в библиотеках России» первое место завоевала Ирина Кольчевская, заведующая снежногорской Городской детской библиотеки «Мир Детства», за статью «Здравствуй, муравей! Год экологии в библиотеке».

В номинации «Социологическое исследование» первое место присуждено методисту Городской библиотеки г. Гаджиево Ольге Мартищенко за материал «Молодежь и экстремизм: итоги социологического исследования».

Диплом за 2 место получила Ирина Виноградова, заведующая Городской библиотеки «Центр-Книга» г. Снежногорска за статью «Война. Победа. Память» в номинации «Роль библиотеки в патриотическом воспитании».

Совместный проект ведущего библиотекаря Центральной детской библиотеки г. Полярного Юлии Власенко и воспитателя детского сада «Сказка» Надежды Поповой по приобщению детей дошкольного возраста к художественной литературе «Детство с книгой» также занял 2 место.

Победители конкурса получили возможность в течение февраля-июня 2020 года бесплатно разместить свои статьи в электронном журнале «Наука и образование: новое время».

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