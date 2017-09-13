Сотрудники Центральной городской библиотеки им. А. М. Каутского приглашают всех полярнинцев принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия»

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского вышли на улицы Полярного и провели флаер-акцию «Добрых дел много не бывает».

Библиотекари познакомили полярнинцев с сентябрьской глобальной экологической акцией, пригласили жителей города выйти на Всероссийский экологический субботник и провести генеральную уборку во дворах, школах, парках и учреждениях.