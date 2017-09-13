Мурманская область. Арктика13.09.17 17:38
Сотрудники Центральной городской библиотеки им. А. М. Каутского приглашают всех полярнинцев принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия»
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского вышли на улицы Полярного и провели флаер-акцию «Добрых дел много не бывает».
Библиотекари познакомили полярнинцев с сентябрьской глобальной экологической акцией, пригласили жителей города выйти на Всероссийский экологический субботник и провести генеральную уборку во дворах, школах, парках и учреждениях.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 530 человек
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