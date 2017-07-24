Сотрудники ДПС взяток не берут

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Североморска по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, в июле 2017 года в вечернее время подозреваемый, желая избежать административной ответственности по ст.12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за управление транспортным средством без документов на право управления, передал сотруднику ДПС взятку в сумме 1000 рублей. Сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в дежурную часть, чем пресек незаконные действия злоумышленника.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.