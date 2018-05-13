Сотрудники ГАИ почтили память ветерана войны и коллег, ушедших из жизни

В связи с празднованием Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции посетили могилу своего бывшего коллеги Василия Ивановича Резца, который также был ветераном Великой Отечественной войны. Почтить память покойного приехали начальник УГИБДД Алексей Тарунин и представители Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД. Действующие и бывшие полицейские возложили живые цветы на место захоронения Василия Ивановича.

Кроме того, участники торжественного мероприятия облагородили могилы и других ушедших коллег, захороненных на Аллее боевой славы. Инспекторы привели в порядок памятники и ограждения, убрали мелкий мусор, а после также возложили цветы. Завершая посещение, полицейские почтили минутой молчания память ушедших.