Сотрудники ГИБДД Кандалакши работают на месте ДТП с погибшими в Кандалакшском районе

По предварительной информации, сегодня около 9.30 на 84-85 км автодороги «Кандалакша-Алакуррти» по неустановленной причине произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота Камри» и «ВАЗ-2111». В результате ДТП погибли водитель и два пассажира, находившиеся в автомобиле «ВАЗ-2111».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту полицейскими проводится проверка.