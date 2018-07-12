Сотрудники ГИБДД МО МВД по ЗАТО г.Североморск отличаются суровостью

Прокуратурой города Североморска проведена проверка законности привлечения к административной ответственности сотрудниками ГИБДД МО МВД по ЗАТО г.Североморск водителей автотранспортных средств в июне 2018 года. В ходе проверки установлено, что привлекая граждан к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в ряде случаев, инспекторы ДПС не выясняют обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность, причины и условия совершения правонарушений.

Игнорируя указанные обстоятельства, сотрудники полиции назначают максимально возможное наказание за совершение административных правонарушений.

В ходе проведения проверки было установлено, что 4 водителя были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ - управление транспортным средством с нечитаемыми, государственными регистрационными знаками и им было назначено максимально возможное наказание в виде штрафа 500 рублей. При этом санкция данной статьи предусматривает возможность назначить лицу, впервые совершившему указанное административное правонарушение, наказание в виде предупреждения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города на вышеуказанные постановления принесены протесты.