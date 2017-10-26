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Мурманская область. Арктика26.10.17 16:09

Сотрудники ГИБДД вместе ЮИДовцами в преддверии полярной ночи призвали северян «засветиться»

В Коле сотрудники Госавтоинспекции совместно с ребятами из отряда ЮИД провели акцию «Засветись!». Как правило, основная доля наездов со смертельным исходом приходится именно на темное время суток, когда у водителя практически нет шансов вовремя увидеть вышедших на проезжую часть людей. В преддверии наступления полярной ночи сотрудники Госавтоинспекции и школьники призвали жителей города использовать световозвращающие элементы.

Вручая прохожим листовки с призывом «Пешеход - засветись! Дай шанс тебя заметить!», ЮИДовцы напоминали всем о важности использования световозвращающих элементов, которые позволяют обеспечить видимость и значительно снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием  пешеходов на неосвещенных  участках дороги.

Кроме того, школьники напоминали, что согласно действующим правилам дорожного движения  при движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость  водителями транспортных средств.

Несмотря на то, что наличие таких элементов при движении  в населенных пунктах носит рекомендательный характер, сотрудники ГИБДД надеются, что все жители Заполярья  в условиях приближающейся полярной ночи обязательно обеспечат себя, своих детей и близких световозвращающими элементами. Недорогой аксессуар может спасти здоровье и жизнь в ситуации плохой видимости на дороге.

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