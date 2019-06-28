Сотрудники Госавтоинспекции и МЧС провожали северян в отпуск

27 июня сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г.Мурманску и сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области провели ежегодную совместную акцию «Безопасная дорога в отпуск».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в первую очередь акция была организована для мурманчан, которые отправляются в отпуск на личных автомобилях. Обращаясь к участникам дорожного движения, сотрудники ГИБДД напоминали, что собираясь в дальнюю поездку, необходимо тщательно подготовить автомобиль, проверить его техническое состояние и неукоснительно соблюдать требования ПДД и безопасности. Во время движения соблюдать дистанцию, скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также перевозить детей в автотранспорте только с соблюдением необходимых мер безопасности, используя автокресла и специальные удерживающие устройства. Для снижения утомления, рекомендуются частые остановки, во время которых следует обязательно выходить из машины.

Сотрудники МЧС напоминали автолюбителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при посещении леса и быть предельно внимательными во время поездки на автомобиле. Каждому водителю вручались яркие листовки с профилактической информацией и небольшие подарки.