Сотрудники и гости правительства Мурманской области присоединились к новогодней благотворительной акции

Сотрудники и гости правительства Мурманской области впервые присоединились к благотворительной акции «Новогоднее чудо» – помогли собрать подарки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Акция проводится в преддверии Нового года одной из крупных торговых сетей региона уже 11 лет подряд.

В течение нескольких недель в здании регионального правительства – в холле и приёмной губернатора стояли ёлки, украшенные открытками. В них были пожелания от воспитанников центров помощи, социальных приютов и специализированного дома ребёнка. Все открытки разобраны желающими осуществить простые детские мечты.

Вчера состоялось официальная передача подарков для детей от участников организаторам акции «Новогоднее чудо» К Новому году самые разные игрушки, техника, спортивный инвентарь и форма будут доставлены в пять социальных учреждений Мурманска и Кольского района. Каждый ребёнок получит именно то, что указал в открытке.

Как рассказали участники акции, найти некоторые подарки, указанные в открытках, оказалось не так просто, но главным было – сохранить веру детей чудеса и в то, что загаданные под Новый год желания действительно исполняются.