Сотрудники и кадеты Следственного управления СКР по Мурманской области возложили цветы в «Долине Славы»

Накануне празднования 73-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники и кадеты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области осуществили традиционный выезд в «Долину Славы» для проведения торжественных мероприятий.

«Долина Славы» - одно из самых памятных мест воинской славы города-героя Мурманска, которая расположена на 74-м км Автодороги Мурманск-Печенга. На этой дороге чуть ли не на каждом десятке километров стоят памятники воинской доблести.

По пути офицеры и кадеты следственного управления остановились у памятника Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу. Возле памятного знака состоялось торжественное построение. Присутствующие вспомнили подвиг Михаила Лаврентьевича, который закрыл своей грудью вражескую пулеметную амбразуру. Затем офицеры торжественно возложили венок и цветы.

Мероприятие продолжилось в мемориальном комплексе «Долины Славы». Сотрудники следственного управления возложили цветы и почтили память павших в сражениях в годы войны защитников Заполярья.