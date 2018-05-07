Сотрудники и осужденные оленегорской колонии навестили детский приют

Сотрудники колонии-поселения №24 организовали в Оленегорском отделении социальной реабилитации несовершеннолетних комплексное мероприятие, посвященное празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Прежде всего, сотрудники и осужденные КП-24 совместно с работниками и детьми приюта провели «Трудовой десант» - очистили территорию приюта от снега и подготовили площадку для проведения уличного этапа мероприятия.

Психолог приюта провела игры на знакомство и сплочение коллектива, затем участников ожидали разнообразные конкурсы и викторины. Детям не приходилось скучать ни минуты: они узнали много интересного о городах-героях, поучаствовали в эстафете и спортивных играх как на улице, так и в помещении, разгадали викторину о различных видах спорта.

Каждому малышу гости учреждения подарили по мягкой игрушке. Подарки преподнесли в дар ребятишкам приюта сотрудники КП-24 и другие неравнодушные жители Оленегорска.

Завершилось мероприятие чаепитием, во время которого перед сотрудниками и поселенцами выступили воспитанники приюта с трогательными художественными номерами. Ребята читали стихи и пели песни о войне, исполняли танцевальные композиции.

По словам начальника психологической лаборатории КП-24 Татьяны Пискуновой, так малыши благодарили взрослых за доброту и внимание. Было заметно, что детишки очень довольны, а гости приюта - счастливы, что им представилась возможность подарить малышам частичку любви и тепла.