Сотрудники и ветераны ГИБДД ЗАТО Североморск увидели Правила дорожного движения «глазами детей»

Чтобы ещё раз напомнить детям о важности соблюдения Правил дорожного движения, инспекторы ЗАТО «Североморск» провели городской творческий конкурс для школьников. Участниками состязания стали воспитанники детских оздоровительных лагерей города. Помощь в организации и проведении конкурса оказали отдел образования ЗАТО «Североморск», несколько автошкол и руководство одного из пассажироперевозчиков города.

Этот конкурс проводится ежегодно и очень нравится ребятам. В этом году на суд жюри было представлено более 80 работ. Чаще всего темой рисунка становились правила поведения велосипедистов, безопасность пешеходов, использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В работах дети выразили свои мысли о безопасном мире, в котором нет дорожно-транспортных происшествий, а ребёнок, находясь на дороге, чувствует себя безопасно и спокойно.

Жюри, в состав которого входили ветераны Госавтоинспекции и ее действующие представители, отметило уровень рисунков и креативность их авторов.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, работы-победители будут размещены на бортах междугородних автобусов, чтобы не только участники конкурса, но и все жители области помнили о необходимости соблюдать ПДД.