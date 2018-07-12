Сотрудники ИК-18 пресекли доставку в учреждение запрещённых веществ

В мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 во время досмотра продуктовой передачи осуждённому внимание сотрудников привлекло гигиеническое средство пемза.

В ходе тщательного изучения данного предмета выяснилось, что внутри него были спрятаны три полиэтиленовых свертка с веществом предположительно наркотического содержания.

Подозрительная находка была передана сотрудникам полиции. В настоящее время проводится проверка, вещество направлено на экспертизу.

Напоминаем, что за передачу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов статьёй 228 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.