Мурманская область. Арктика12.07.18 12:11
Сотрудники ИК-18 пресекли доставку в учреждение запрещённых веществ
В мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 во время досмотра продуктовой передачи осуждённому внимание сотрудников привлекло гигиеническое средство пемза.
В ходе тщательного изучения данного предмета выяснилось, что внутри него были спрятаны три полиэтиленовых свертка с веществом предположительно наркотического содержания.
Подозрительная находка была передана сотрудникам полиции. В настоящее время проводится проверка, вещество направлено на экспертизу.
Напоминаем, что за передачу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов статьёй 228 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.
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Последние комментарии
Катя
11.07.18 20:58
Журналисты, теребите эту зажравшуюся свору. не давайте им покоя!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
Катя
11.07.18 20:56
Так летом же всегда меньше есть хочется, да и многие уезжают по дачам, там зеленью своей питаются. Осень придёт чек опять вырастет. Да и цены подрастут малость к сентябрю.
Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
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