Сотрудники «Кировки» провели со школьниками Мурманска урок мужества «Победа! Одна на всех!»

7 мая, в преддверии празднования Дня Победы, сотрудники Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им С.М. Кирова провели с учащимися 5-х классов лицея №2 города Мурманска урок мужества «Победа! Одна на всех!».

Подрастающее поколение никогда не слышало воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видело разрушенных фашистскими бомбами домов, не знает, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас война - история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне был посвящен урок мужества «Победа! Одна на всех!».

Специалисты Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова рассказали о городах-героях, о значении их подвига для всей нашей Родины. Это бесстрашие защитников Бреста, 900 дней блокадного Ленинграда, клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, подвиг героев защищавших Мурманск, память сердца всего народа.

Для школьников мурманского лицея № 2 выступили члены клуба авторской песни «Пять углов» Гарри и Нелли Хачатурян, которые исполнили песни военной тематики.

Мальчишки и девчонки рассказали о своих дедах и прадедах, почтили минутой молчания воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.