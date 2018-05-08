Сотрудники «Колэнерго» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днём Победы

В преддверии 9 мая сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла - бывших работников предприятия. Энергетики выразили ветеранам огромную признательность за их героический труд и завоеванную свободу, вручили подарки в честь празднования 73-й годовщины Великой Победы.

По словам ветеранов, они очень рады, что их не забывают на родном предприятии, на котором они протрудились не одно десятилетие, и поблагодарили нынешнее поколение энергетиков за внимание и заботу.

По многолетней традиции и в соответствии с Коллективным договором адресная материальная помощь ко Дню Победы направлена 26 участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, вышедшим на пенсию из филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», в настоящее время проживающим как в Мурманской области, так и за ее пределами.