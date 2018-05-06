Сотрудники МЧС и волонтеры очистили от мусора берег Семеновского озера

Вчера на берегу озера Семеновское в столице Заполярья состоялся мурманский этап Всероссийской акции «Чистый берег», которая проходит под эгидой МЧС России с 2014 года. В мероприятии приняли участие более пятидесяти человек.

- В акции приняли участие как сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений, так и неравнодушные к вопросам сохранения хрупкой природы Севера волонтеры и представители общественных организаций, - рассказал Александр Кульшенко государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». - Нашими силами были очищены более двух тысяч метров береговой линии.

Участники мероприятия за пару часов убрали берег Семеновского озера от мусора, накопленного за осень и зиму, и собрали отходы в пакеты. После этого они были вывезены к месту утилизации.