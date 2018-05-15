Сотрудники МЧС приняли участие в ежегодном фестивале робототехники «Робосити-2018»

Сотрудники МЧС России приняли участие в ежегодном фестивале робототехники и технологий «Робосити-2018». В составе выставочной экспозиции сотрудники чрезвычайного ведомства представили юным изобретателям робототехнические комплексы, которые позволяют осуществлять работы по поиску и обезвреживанию опасных предметов, а также выполнения манипуляционных работ в условиях угрозы жизни и здоровью спасателей.

Другое мероприятие, также направленное на привлечение подрастающего поколения к научно-техническому творчеству, состоится в Мурманске 16 мая. В рамках, объявленного в МЧС России, Года культуры безопасности на базе Галереи безопасности Мурманской области пройдет необычный открытый урок «Новые технологии на службе безопасности».

Кадетам Кадетской школы города Мурманска и обучающимся в Центре дополнительного образования «Лапландия» представители спасательных структур продемонстрируют результаты экспериментальных, исследовательских и конструкторско-технологических проектов.

В программе мероприятия:

лекция-презентация об автоматизированных системах пожаротушения, которую проведет Константин Талировский - старший преподаватель кафедры пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России с использованием мультимедийных дистанционных технологий;

демонстрация работы и оборудования группы по применению беспилотных летательных аппаратов ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области и Первого отряда ФПС по Мурманской области;

показательное выступление специалистов отдела службы и пожарной техники ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области»;

беседа с представителями регионального отделения ВДПО о различных типах самоспасателей и средствах индивидуальной защиты.