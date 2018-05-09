Сотрудники МЧС рассказали школьникам об опасностях палов сухой травы

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кандалакшского и Терского районов Мурманской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области провели в школах профилактические беседы. Учеников предупредили об опасности палов сухой травы и недопущению природных пожаров в Заполярье.

За последнее время такие выступления проведены сразу в нескольких образовательных учреждениях на юге Кольского полуострова. Сотрудники МЧС подробно разъяснили ребятам о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь, причиной большей части природных пожаров становится человек, точнее его халатность. Ребята узнали, как правильно вести себя на природе и при этом не навредить себе и окружающим, а также порядке применения огнетушителей и подручных средств пожаротушения.

Руководству образовательных учреждений рекомендовано продолжить проведение подобных профилактических занятий с учащимися.