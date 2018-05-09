Сотрудники МЧС России приняли участие в параде войск Мурманского гарнизона

Сегодня, 9 мая, в Мурманске и других военных гарнизонах области прошли торжественные митинги, памятные мероприятия и парады, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Ровно в десять часов утра в центре города-героя Мурманска начался парад частей местного гарнизона, подразделений Краснознаменного Северного флота, силовых ведомств, с привлечением десятков единиц раритетной и современной боевой техники.

В параде войск Мурманского гарнизона приняли участие и представители спасательного ведомства. В общей колонне отдельной «коробкой» маршировали 54 лучших сотрудника территориального органа МЧС России и подчиненных подразделений. Парадный расчет возглавил заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Мурманской области полковник Андрей Пронин.