Сотрудники миграционной службы выявили поддельные документы у гражданина Таджикистана

Сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области в ходе проверки документов выявлен факт использования подделки документов. Гражданин Таджикистана обратился в миграционную службу Заполярья для получения патента на осуществление трудовой деятельности. Житель ближнего зарубежья имеет временную регистрацию на территории региона, в связи с чем решил получить патент. В числе прочих документов мужчина предоставил сотрудникам полиции сертификат о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации.

В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, сотрудниками миграционной службы проверяются все документы, предоставленные гражданами и лицами без гражданства, на предмет их подлинности. В учебное заведение, выдавшее сертификат, был направлен соответствующий запрос. Согласно официальному ответу из учебного заведения Москвы данный сертификат гражданину Таджикистана не выдавался, в связи с чем является поддельным.

По факту использования заведомо поддельного документа в отношении ранее не судимого иностранного гражданина, проживающего на территории областного центра, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.