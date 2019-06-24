Сотрудники министерства приняли участие в субботнике, очистив территорию около Ледового озера

В прошедшие выходные сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области совместно с волонтёрами и активистами регионального отделения ОНФ провели акцию по очистке прибрежной территории и береговой полосы озера Ледового в Мурманске.

Благодаря энтузиазму участников от мусора были очищены дно и прибрежная акватория озера от Автопаркового проезда в сторону Кольского проспекта до АЗС ООО «Сёркл Кей».

Весомым результатом совместной работы стали более 30 мешков мусора, 500 метров очищенной береговой полосы и 1000 кв. метров убранной прибрежной территории.

Сотрудники министерства выразили благодарность всем участникам акции, а также ММБУ «УДХ» и АО «Завод ТО ТБО» за оказанное содействие в транспортировании и обезвреживании собранного мусора.