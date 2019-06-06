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Мурманская область. Арктика06.06.19 08:00

Сотрудники Мурманского морского торгового порта и юные эколята высадили новую аллею сирени у Семёновского озера

Во Всемирный день окружающей среды и в связи с Всероссийским фестивалем «Праздник эколят – молодых защитников природы» состоялась акция Мурманского морского торгового порта и центра дополнительного образования «Лапландия» по высадке сирени. В традиционном мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько и директор мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков.

Десятки юных мурманчан пришли сегодня в центр дополнительного образования «Лапландия», чтобы стать участниками всероссийского движения «Юные эколята». Основная цель проекта - воспитание у подрастающего поколения чувства ответственности за природу, уважения и любви к родному краю. Торжественной церемонией посвящения в юных экологов для ребят стала высадка саженцев сирени совместно с мурманскими портовиками в рамках традиционной акции «День сирени».

«Наша акция по высадке сирени является частью масштабной экологической программы предприятия и уже стала доброй традицией Мурманского морского торгового порта, которую мы будем передавать следующим поколениям сотрудников. А теперь наше мероприятие приобрело еще большие масштабы: к нам присоединились юные экологи. На мой взгляд, это позволит с детских лет привить ребятам любовь к природе нашего регион», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

Портовики подготовили площадку для высадки растений, завезли плодородный грунт, а также порядка 100 саженцев сирени, выращенных на участках Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова в Апатитах.

«Взаимодействие нашего центра с Мурманским морским торговым портом уже длится на протяжении двух лет в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Молодые защитники природы». Приятно видеть, что портовики подают подрастающему поколению отличный пример того, как нужно заботиться о родном городе. За это хочется выразить им отдельную благодарность», - подчеркнул директор мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков.

Традиционная акция мурманских портовиков по озеленению городских территорий проходит уже четвертый год. За время ее проведения сотрудники АО «ММТП» высадили более полутысячи новых деревьев и кустарников.

 

 

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