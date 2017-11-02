Сотрудники мурманского СИЗО встретили профессиональный праздник в «боевой обстановке»

Сотрудники мурманского следственного изолятора № 1 отметили свой профессиональный праздник День СИЗО и тюрем турниром по пейнтболу, который прошёл в городском пейнтбольном клубе.

Коллектив СИЗО разделился на две команды, одна из которых целиком состояла из представителей руководства учреждения, усиленных их подчинёнными - представительницами прекрасного пола. Подобное в пейнтбольной истории СИЗО-1 произошло впервые, и, естественно, добавило больше эмоций состоявшимся состязаниям.

Понаблюдать за азартной перестрелкой двух дружин собралось немало болельщиков - сотрудники со своими семьями, награждавшие овациями каждый удачный выстрел.

В результате победителем турнира стала команда «Спарта», стрелков которой не «испугал» серьёзный состав команд соперников.

Подобные турниры по пейнтболу в СИЗО-1 стали уже доброй традицией, даря всем участникам и болельщикам изрядный заряд бодрости и положительных эмоций.