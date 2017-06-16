Сотрудники Мурманской таможни пресекли попытку перевозки наркотиков на рыболовном судне

В ходе таможенного контроля сотрудниками Мурманской таможни на борту морского рыболовного судна, убывавшего из порта Мурманск за пределы территории Евразийского экономического союза, в каюте одного из членов экипажа было обнаружено вещество, которое он намеревался тайно переместить через границу с сокрытием от таможенного контроля.

В работе участвовал кинолог со служебной собакой, которая и обозначила тайник. Со стороны моря контроль обеспечивал таможенный катер с целью предотвращения незаконных действий со стороны членов экипажа рыболовного судна, например, выбрасывания в иллюминатор незаконно вывозимых предметов и веществ.

Как сообщает пресс-служба Мурманской таможни, в результате назначенной химической экспертизы было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашиш массой 0,78 грамма. В отношении 29-летнего матроса – владельца изъятого наркотического средства - Мурманской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В практике Мурманской таможни это не первый случай обнаружения наркотических средств, и в частности гашиша, у членов экипажей российских рыболовных судов. Так, в декабре прошлого года и в феврале текущего года Печенгским районным судом Мурманской области вынесены обвинительные приговоры в отношении двух членов экипажей за незаконное хранение без цели сбыта и контрабанду наркотических средств. Оба молодых мужчины, пересекая границу на автобусе в составе сменных экипажей, незаконно перемещали гашиш с сокрытием от таможенного контроля – 1,19 грамма были спрятаны в салоне автобуса, 2,91 грамма гашиша в личных вещах. В обоих этих случаях суд с учётом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.