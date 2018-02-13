Сотрудники областной научной библиотеки представили жителям Кольского района познавательную программу к 80-летию Мурманской области

Сотрудники Мурманской областной научной библиотеки побывали в селах Минькино и Белокаменка. Вниманию жителей была предложена познавательная программа «Мое Заполярье», посвященная 80-летию Мурманской области. На мероприятие в селе Минькино собрались жители разного возраста – и молодёжь, и семьи с детьми, и северяне пожилого возраста.

Большой интерес вызвала лекция-презентация «Необыкновенные места Кольского Севера». Ее участники совершили виртуальное путешествие по Кольскому полуострову: оказались в Ловозерских тундрах, узнали о загадках мистического Сейдозера, прогулялись по Терскому берегу Белого моря, познакомились со старинным селом Варзуга.

Сотрудники библиотеки рассказали о редких краеведческих книгах. Прикоснуться к живой истории и увидеть великокняжеский экслибрис («ex libris» с лат. «из книг» – знак с указанием владельца книги) позволила книга из личной библиотеки великого князя Владимира Александровича, побывавшего на Мурмане в 1885 и 1899 годах.

Посетители Дома культуры села Белокаменка с живым интересом участвовали в краеведческой викторине, благодаря которой узнали об объектах Мурманской области, занесенных в Красную книгу России и Книгу рекордов Гиннеса, а также о том, где в Мурманской области можно побывать на территории сразу трёх соседних государств.

Посетители познакомились с выставкой «Кольские первопроходцы». На ней были представлены уникальные краеведческие книги и карты XIX – начала XX вв. Специалисты библиотеки рассказали о жизни поморов, лопарей, раскрыли интереснейшие страницы истории родного края.

Состоялись беседы об участвовавших в научном и литературном освоении Кольского Севера ученых и писателях.