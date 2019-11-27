Сотрудники ОМВД России по ЗАТО Александровск «срежиссировали сценку» незаконного вылова сёмги, возбудив уголовное дело против «артиста»

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ОМВД России по ЗАТО Александровск подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением специальных средств).

По версии следствия, в августе 2019 года оперуполномоченный ОУР ОМВД России по ЗАТО Александровск, на которого возложена обязанность по пресечению преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов в местах нереста, и сотрудник ОМВД России по ЗАТО Александровск, чья личность устанавливается, за денежное вознаграждение, склонили ранее судимого жителя города Снежногорска инсценировать незаконный вылов атлантического лосося (сёмга) на реке Сайда. Злоумышленники задокументировали факт вылова рыбы гражданином, произвели его задержание, незаконно применив физическую силу и специальные средства – наручники. В последующем в отношении него было незаконно возбуждено уголовное дело.

Противоправные действия подозреваемых выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части СБ УМВД России по Мурманской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы преступной деятельности вышеуказанных должностных лиц.

Санкция п.п. «а», «б» ч. 3 статьи 286 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.