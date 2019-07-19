Сотрудники отдела безопасности сорвали телефонизацию колонии строгого режима

Сотрудниками отдела безопасности ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 выявлено сразу два случая попыток доставки на территорию учреждения средств мобильной связи.

В первом при досмотре почтовой посылки, поступившей от жительницы г. Апатиты на имя одного из осужденных, были обнаружены два мобильных телефона, 4-е сим-карты, одна гарнитура, 2-а зарядных устройства.

В этот же день аналогичное незаконное вложение находилось и внутри другой посылки, поступившей осуждённому от мурманчанки. Разница была лишь в ассортименте средств связи: два мобильных телефона, одна сим-карта, одна карта памяти.

По данным фактам в настоящее время проводятся проверки.