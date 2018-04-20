Сотрудники отдела надзорной деятельности проводят профилактические мероприятия и уроки с детьми по правилам безопасного поведения

В рамках Года культуры безопасности и в целях недопущения гибели детей и детского травматизма на пожарах сотрудники ОНД Кольского и Печенгского районов проводят профилактические мероприятия и уроки с детьми по правилам безопасного поведения.

Мероприятия проходят в детских садах, школах, так как важной составляющей в воспитании детей является обучение основам безопасности жизнедеятельности, которое должно приучить ребенка избегать опасных ситуаций, а в случае их возникновения - действовать грамотно

Так, в минувший четверг в МДОУ детский сад №47 города Кола инспекторы провели спортивно-познавательную эстафету «Чтобы не было беды» и приняли участие в праздничном мероприятии «Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем», которое прошло в МДОУ детский сад №38 г.п. Молочный.

Специалисты МЧС провели викторину, рассказали детям о том, как нужно вести себя, чтобы не допустить пожара, как звонить в «Службу спасения» и пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также об опасностях пожаров.