Сотрудники патологоанатомического отделения перепутали бирки идентификации тел умерших

Прокуратурой г. Апатиты на основании двух обращений граждан проведена проверка в деятельности патологоанатомического отделения ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница».

В соответствии с пунктами 2, 15 и 33 Порядка проведения патолого-анатомических вскрытий, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2013 года № 354н, сведения о поступлении в патолого-анатомическое бюро (отделение) тела умершего вносятся в форму учетной медицинской документации № 015/у «Журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших». После завершения патолого-анатомического вскрытия тело умершего выдаётся для погребения родственникам либо законному представителю умершего, а при отсутствии таковых - иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего. Сведения о выдаче тела умершего вносятся в Журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших.

В ходе проведения проверки установлено, что в период с 14 по 16 июня в патологоанатомическое отделение ГОБУЗ «АКЦГБ» поступили тела трёх умерших. При их регистрации осуществлено перемещение бирок и направлений с тел умерших в кабинет сотрудника отделения и обратно.

В процессе перемещения сотрудники патологоанатомического отделения не приняли мер по обеспечению надлежащей идентификации тел умерших, бирки и направления были перепутаны, что впоследствии повлекло выдачу и захоронение тел двух умерших иными лицами, нежели лицами, взявшими на себя обязанность осуществить их погребение.

Указанные неправомерные действия сотрудников патологоанатомического отделения ГОБУЗ «АКЦГБ» повлекли нарушение прав и законных интересов родственников умерших, прямое причинение ущерба лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умерших, связанного, в том числе, с затратами на погребение.

С целью устранения выявленных нарушений, в том числе, рассмотрения вопроса о возмещении причиненного ущерба, в адрес главного врача ГОБУЗ «АКЦГБ» внесено представление, которое находится на рассмотрении.