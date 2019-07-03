Километры дорог становятся дороже, но и лучше - МинтрансМурманская область вошла в тройку регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам 2018 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.07.19 09:30

Сотрудники патологоанатомического отделения перепутали бирки идентификации тел умерших

Прокуратурой г. Апатиты на основании двух обращений граждан проведена проверка в деятельности патологоанатомического отделения ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница».

В соответствии с пунктами 2, 15 и  33 Порядка проведения патолого-анатомических вскрытий, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2013 года № 354н, сведения о поступлении в патолого-анатомическое бюро (отделение) тела умершего вносятся в форму учетной медицинской документации № 015/у «Журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших». После завершения патолого-анатомического вскрытия тело умершего выдаётся для погребения родственникам либо законному представителю умершего, а при отсутствии таковых - иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего. Сведения о выдаче тела умершего вносятся в Журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших.

В ходе проведения проверки установлено, что в период с 14  по 16 июня в патологоанатомическое отделение ГОБУЗ «АКЦГБ» поступили тела трёх умерших. При их регистрации осуществлено перемещение бирок и направлений с тел умерших в кабинет сотрудника отделения и обратно.

В процессе перемещения сотрудники патологоанатомического отделения не приняли мер по обеспечению надлежащей идентификации тел умерших, бирки и направления были перепутаны, что впоследствии повлекло выдачу и захоронение тел двух умерших иными лицами, нежели лицами, взявшими на себя обязанность осуществить их погребение.

Указанные неправомерные действия сотрудников патологоанатомического отделения ГОБУЗ «АКЦГБ» повлекли нарушение прав и законных интересов родственников умерших, прямое причинение ущерба лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умерших, связанного, в том числе, с затратами на погребение.

С целью устранения выявленных нарушений, в том числе, рассмотрения вопроса о возмещении причиненного ущерба, в адрес главного врача ГОБУЗ «АКЦГБ» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС передачей отраслевых учебных заведений в ведение Минобрнауки снижается уровень подготовки специалистов по морским специальностям
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Мария
02.07.19 22:04
Прямая линия помогает решить вопросы, на которые не обращали внимания местные чиновники. А к кому надо обратиться, чтоб, наконец, услышали и решили проблему с бесконечным ростом цен? Ни к кому. Пра
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)19:00«Жизнь и приключения Мишки Япончика». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики подымают цены на бензин, на АЗС стараются их сдержать-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 27 копеек, евро – почти на 20 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 286 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика