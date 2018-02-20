Сотрудники передвижной детской библиотеки встретились с читателями в посёлках Высокий и Туманный

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты Областной детско-юношеской библиотеки провели для учащихся серию патриотических мероприятий.

В посёлке Туманный состоялось познавательно-игровое мероприятие «Богатыри земли русской». Много интересного смогли для себя открыть участники занятия. Библиотекари рассказали о значении народного эпоса, его героях, былинных персонажах Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче. Вниманию присутствующих была представлена электронная презентация и выставка книг. Ребята поразились смелости и свободолюбивому характеру богатырей. Воодушевившись, они приняли участие в конкурсах, показали свою ловкость, силу и смекалку. Юные читатели получили гордое звание «Русского богатыря», дав клятву защитника.

19 февраля передвижная детская библиотека посетила среднюю общеобразовательную школу № 13 в посёлке Высокий. Вместе с учащимися библиотекари перелистали страницы славы Российской армии, вспомнили основные патриотические даты и военные подвиги защитников Отечества.

Ребятам понравилось разгадывать электронный кроссворд, отвечать на вопросы викторины о знаках отличия родов войск, военных чинах и технике. Также участники узнали много нового об истории возникновения праздника. Не остались равнодушными и педагоги, которые с большим интересом принимали участие в мероприятии.

Всего же на сегодняшний день Передвижная детская библиотека провела 9 подобных встреч. Юные читатели региона ещё встретятся с библиотекой, рассказывающей о том, что быть защитником родных и близких, своей Родины - это святая честь любого гражданина.