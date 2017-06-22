Сотрудники полиции и ветераны в Мурманской области накануне Дня памяти и скорби провели акцию «Завтра была война»

В Мурманске в рамках акции «Завтра была война» прошло памятное мероприятие с зажжением свечей и возложением цветов к Монументу «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга».

Cотрудники полиции, члены Общественного совета при УМВД России по Мурманской области и ветераны органов внутренних дел во главе с заместителем начальника УМВД России по Мурманской области полковником внутренней службы Сергеем Величковским возложили цветы к Монументу, зажгли свечи в память о погибших героях. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

В День памяти и скорби сотрудники мурманской полиции вспоминают коллег, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны: около 30% личного состава милиции отправились защищать Родину на поля сражений. Оставшиеся милиционеры были переведены на казарменное положение, несли службу за троих.

В годы войны были созданы истребительные подразделения милиции по борьбе с вражескими парашютистами и диверсионными группами в городах и населенных пунктах Мурманской области. Силами стражей правопорядка велась борьба с отрядами диверсантов, стремящихся уничтожить стратегически важные промышленные и военные объекты в Мурманске, Кандалакше, Кировске и Мончегорске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, личный состав мурманской милиции с честью прошёл через суровые испытания тяжелейших военных лет. За годы войны боевыми орденами и медалями были награждены триста шестьдесят сотрудников мурманской милиции. А имена погибших героев золотыми буквами написаны на мемориальной доске в здании УМВД России по Мурманской области.