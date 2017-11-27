Сотрудники полиции испортили рыбалку браконьеру в Ковдорском районе

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями иных правоохранительных ведомств выявлена и пресечена попытка совершения браконьерства.

Установлено, что житель Куропта 1966 года рождения установил четыре ставных сети в устье реки Вандас, которая является местом нереста и миграционным путём к местам нереста сига. С помощью сетей браконьер планировал добычу рыбы семейства лососевых, однако довести задуманное до конца не успел.

По факту в отношении ранее уже судимого за совершение кражи мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - арест на срок до 6 месяцев. Подозреваемый находятся под подпиской о невыезде, орудия лова изъяты.