Сотрудники полиции Ловозерского района в течение суток нашли пенсионера, заблудившегося в лесу

Сегодня на оперативном совещании в присутствии личного состава областного управления МВД России и территориальных органов начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов вручил почетные грамоты и денежные премии сотрудникам отделения полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России «Оленегорский». Начальник отделения полиции по Ловозерскому району подполковник полиции Иван Шевелев и старший оперуполномоченный отделения майор полиции Андрей Блинков специально прибыли в Мурманск, чтобы получить награду от главного полицейского Заполярья.

12 сентября в вечернее время в полицию Ловозерского района поступила информация от единой диспетчерской службы о том, что пожилой мужчина 1949 года рождения заблудился в районе реки Сергивань Ловозерского района. Диспетчер передал сотрудникам полиции номер мобильного телефона, с которого позвонил заблудившийся пенсионер.

Начальник отделения полиции по обслуживанию Ловозерского района Иван Шевелев передал информацию спасателям. В связи с тем, что район поисков является отдаленным от населенных пунктов, полицейские решили начать поисковые работы, не дожидаясь прибытия спасателей.

Вместе со старшим оперуполномоченным майором полиции Андреем Блинковым Шевелев выдвинулся в район поиска на патрульном автомобиле, специально оборудованным звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. Однако полицейскую сирену потерявшийся мужчина не услышал, о чем он сообщил по телефону. Тогда сотрудники полиции, чтобы установить примерное местонахождение пенсионера, запустили в небо сигнальные ракеты. Мужчина увидел третью ракету и сообщил об этом по телефону, что позволило примерно определить место направления поисков. В связи с тем, что наступила ночь, полицейские приняли решение отложить поиски до рассвета. Иван Шевелев посоветовал мужчине разжечь костер, чтобы согреться и отпугнуть хищников, а также отключить телефон, чтобы не села батарея.

Ранним утром сотрудники полиции выдвинулись на место поиска и снова запустили в небо несколько сигнальных ракет, обозначая тем самым пенсионеру направление.

Запуская ракеты, полицейские продолжали поисковые мероприятия, патрулируя лесной массив и постоянно созваниваясь с пенсионером. Благодаря сигнальным ракетам и информации сотрудников, потерявшийся пенсионер определил направление и вышел на лесную дорогу, где спустя некоторое время его нашли сотрудники полиции.

Благодарный житель Ревды написал на имя начальника УМВД России по Мурманской области письмо с просьбой поощрить Ивана Шевелева и Андрея Блинкова, которые проводили поисковые работы.

Игорь Баталов, вручая почетные грамоты сотрудникам полиции Ловозерского района, отметил, что такими сотрудниками гордится мурманская полиция и что на Ивана Шевелева и Андрея Блинкова необходимо равняться всем полицейским Заполярья