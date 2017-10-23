Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ловозерском районе

Сегодня около 11.45 на 73-м километре автодороги Оленегорск - Ловозеро водитель автомобиля «Форд Фьюжн», двигаясь со стороны села Ловозеро в сторону поселка Ревда, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения с последующим съездом в левый придорожный кювет. В результате ДТП водитель – мужчина 1954 года рождения – погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир легкового автомобиля не пострадала.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.