Сотрудники полиции Заполярья поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны

Руководство и сотрудники ЭКЦ УМВД России по Мурманской области накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны встретились с 92-летним ветераном Великой Отечественной войны Павлом Николаевичем Лосновым, вручили ему букет цветов и конверт с материальной помощью. Ветеран в свою очередь сделал подарок сотрудникам полиции. Им стали четыре экземпляра авторского издания «Невыдуманные истории», выпущенного в 2016 году. Сборники рассказов, написанных Лосновым на основе личных воспоминаний, он вручил, сделав для гостей дарственные надписи.

Автор сборника Павел Николаевич Лоснов – кадровый офицер, полковник в отставке. Родился он в деревне Анискино Ивановской области в беднейшей семье, насчитывающей 10 детей. В 1943 году ушел на фронт, служил в танковых войсках на Дальнем Востоке. В ходе сражений был ранен.

После окончания войны продолжил службу в вооруженных силах. В 1951 году Лоснов окончил военно-инженерное училище по специальности «строительство и эксплуатация дорог, мостов, фортификационных сооружений, взрывное дело». В 1964 году с отличием окончил курсы по изучению новейшей техники при Военно-инженерной Академии имени Куйбышева.

География военной службы Павла Николаевича весьма обширна: Ивановская область, Монголия, Китай, Читинская область, Москва, Ленинград, Германская Демократическая Республика, Эстонская ССР, Печенгский район Мурманской области, Калининград, Мурманск. «Невыдуманные истории» охватывают весь послужной список автора, многие сюжеты полны подробных описаний технических находок, которые автор изобретал при выполнении особо сложных заданий. Истории серьезные и смешные, порой курьезные поражают широчайшей эрудицией, глубоким знанием военной истории и техники.

После ухода из армии Павел Николаевич Лоснов работал военруком в средней школе № 1 города Мурманска, вел курс гражданской обороны в педагогическом институте, читал курс об основах безопасной жизнедеятельности в школах областного центра. Около 20 лет был активным лектором общества «Знание» по военно-политической тематике.

Все это время Павел Николаевич занимался общественной деятельностью. Он внес большой вклад в дело военно-патриотического воспитания мурманской молодежи, активный участник ветеранского движения. В 1984 году он был избран первым заместителем председателя Эстонского республиканского совета ветеранов ВОВ, военной службы и воинов-интернационалистов. В 88-м – председателем Совета ветеранов Дальневосточных фронтов и Тихоокеанского флота. Затем стал заместителем председателя Мурманский городской общественной организации ветеранов ВОВ и военной службы. Многих из тех, кто знает Лоснова, поражает его энергия, мобильность, острый ум и работоспособность.

Павел Николаевич Лоснов награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» 1 и 2 степени, медалью Жукова и еще более чем 20 медалями.

Стоит отметить, что такие поздравления ветеранов Великой Отечественной войны сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Мурманской области стали традицией: представители экспертно-криминалистического центра полиции заранее договариваются с ветеранами, которые проживают в Мурманской области, и накануне праздника навещают их, чтобы отдать дань уважения и еще раз лично сказать слова благодарности за ратный подвиг и мирное небо над головой.