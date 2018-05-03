Сотрудники полиции Заполярья провели беседы с молодежью об опасности экстремизма

В Мурманской области полицейские продолжают профилактическую работу с молодежью. Так, сотрудник областного управления МВД России Марина Шихова провела беседу со студентами Мурманского государственного технического университета. На встрече обсуждались вопросы профилактики правонарушений в молодежной среде, в том числе экстремистских проявлений. Представитель заполярной полиции предупредила ребят об административной и уголовной ответственности за экстремизм в сети Интернет, привела примеры привлечения к ответственности за комментарии под постами в социальных сетях, за репосты запрещенной информации.

Во время беседы особое внимание было уделено преступлениям, которые совершаются во всемирной паутине, в том числе дистанционным мошенничествам. Представитель полиции раздала студентам памятки «Мошенничество в сети Интернет», подготовленные сотрудниками областного управления МВД России, рассказав об основных мерах безопасности в сети Интернет.

Беседа о профилактике экстремизма состоялась в профильных полицейских классах лицея № 2 Мурманска. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области Николай Чумаков рассказал школьникам о том, что такое экстремизм и чем он опасен для общества и государства. Ребята обсудили с оперуполномоченным виды и способы совершения экстремистских правонарушений, какая ответственность за преступления в этой сфере предусмотрена российским законодательством.

Основной акцент в разговоре со школьниками сотрудник полиции сделал на социальные сети. Наибольший интерес у ребят вызвали примеры из полицейской практики и способы выявления стражами порядка таких правонарушений.

В завершение встречи ребята вместе с сотрудниками УМВД области посмотрели и обсудили ролики по профилактике экстремизма и терроризма.